Quatro pessoas ficaram feridas em um grave acidente de trânsito, ocorrido no fim da tarde deste domingo, dia 16, na SC 283, em Santo Antônio, em Concórdia. O fato foi registrado, por volta das 17h30, nas proximidades do Motel Paradies. Trata-se de um capotamento, seguido de choque em barranco, que envolveu um Escort, placas de Concórdia, com quatro ocupantes. Três pessoas conseguiram sair do veículo, com ferimentos leves e um quarto passageiro ficou encarcerado dentro do veículo e com ferimentos mais graves. Conforme informações repassadas, ninguém corre risco de morte.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foi acionado para atender esse acidente e conduziu as vítimas para o Pronto-Socorro do Hospital São Francisco. A Polícia Militar Rodoviária foi acionada e fez o levantamento no local do acidente. Ainda não se sabe as circunstâncias desse capotamento.