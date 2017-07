Concórdia e Guarani ficam no empate e Galo do Oeste vai a três pontos.

O Concórdia Atlético Clube ficou no empate sem gols diante do Guarani de Palhoça pela série B do Campeonato Catarinense. O jogo, válido pela quarta rodada da competição, foi na noite deste sábado, no Domingos Machado de Lima. Com o resultado, o terceiro empate consecutivo, o CAC foi a três pontos na tabela de classificação.

Na próxima quarta-feira, dia 19, o Galo do Oeste vai a Itajaí enfrentar o Marcílio Dias, pela quinta roda da competição.