Você saberia traçar um roteiro de pontos turísticos – culturais ou históricos – de Concórdia? Possivelmente uma resposta positiva a esta pergunta será dada por poucos. Mas nada melhor para ajudar a todos, que um mapa na mão. É mais ou menos essa a proposta da Fundação Municipal de Cultura, que em parceria com o Museu Angelo Spricigo, lançará no dia 19 de julho, o Guia Turístico Ilustrado. O evento, que faz parte do calendário alusivo aos 83 anos de Concórdia, ocorre no Centro Cultural, às 19h30.

Concórdia tem vários pontos turísticos de grande relevância histórica e cultural. Muitos destes espaços foram inaugurados há muitos anos, outros recentemente, mas todos são de grande valia para o enriquecimento cultural, histórico, educacional e turístico da cidade. A área central abriga a maioria deles, abertos para visitação de diferentes grupos, sejam turistas, estudantes e ou a população em geral. Uma disposição geográfica permite integração turística, possível por meio de um “circuito turístico cultural”.

Pensando neste circuito e também em facilitar, divulgar, orientar e estimular de forma lúdica a visitação aos espaços, a direção do Museu Ângelo Sprícigo teve a iniciativa de convidar a Fundação Municipal de Cultura para uma parceria, que envolve os alunos da Oficina de Cartum. Assim, sob a orientação da professora e cartunista Simone Talin, os jovens desenvolverão um guia, contemplando os pontos turísticos do município.

As ilustrações foram criadas durante visitações aos espaços, no período de aula das oficinas e também em formato de convite aos familiares. “Entendemos que mais que oportunizar os alunos a uma tarefa diferenciada e desafiadora, concretizaremos o trabalho construído ao longo do curso em um material rico e palpável”, comenta a professora Simone Talin, ressaltando que o trabalho estabeleceu laços turísticos e culturais, além de estabelecer a Fundação de Cultura e o Museu Angelo Spricigo como instituições comprometidas com a cultura e o turismo local.

Simone explica que a linguagem do cartum é algo rico e educativo, livre de estereótipos que abrange leitura universal. “As ilustrações feitas por crianças e adolescentes serão o reflexo de uma cidade viva, que tem muito a oferecer e a mostrar”, destaca a professora. O material produzido terá distribuição gratuita.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia).