Competição será na cidade de Caçador. Capital do Trabalho está na disputa com dez modalidades.

A cidade de Concórdia inicia no próximo fim de semana, no sábado (22) a disputa da Fase Estadual dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, que serão disputados na cidade de Caçador.

A delegação da Capital do trabalho estará representada no atletismo masculino e feminino, judô masculino e feminino, natação masculina, tênis de mesa feminino e xadrez masculino e feminino.

No basquetebol masculino, Concórdia inicia a disputa na chave A, com Criciúma e São Joaquim;

No futebol masculino, na chave B, com Chapecó, Xanxeré e Fraiburgo;

No futebol feminino, na chave B, com Joinville, Maravilha e Blumenau;

No futsal masculino, na chave A, com Joinville, Videira e Caçador;

No futsal feminino, na chave D, com Concórdia, São Miguel do Oeste, Rio do Sul e São Carlos.