Neste domingo (16) a equipe concordiense volta a atuar pela LNF, e o adversário será a equipe de Joaçaba às 19h no Centro de Eventos da Unoesc.

Após as duas últimas vitórias nos últimos dias pela LNF e pelo Catarinense, o grupo segue confiante em fazer uma boa partida no clássico contra a equipe de Joaçaba, para isso o técnico Morruga vem utilizando todos os turnos de treinos disponíveis para preparar a equipe para o confronto deste domingo. Na partida contra os adversários pelo Catarinense, realizada no dia 13 de junho em Joaçaba o placar foi de 1 a 1.

Para o confronto Morruga não poderá contar com o pivô Pesk e Felipinho que estão em tratamento com o fisioterapeuta Alessandro Machado.

(Fonte: Ricardo Artifon/ACF)