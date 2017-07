O primeiro dia de participação no Transcatarina foi bom para pilotos e navegadores da Equipe Piratuba/Ipira Offroad. Mas sem dúvidas, os resultados obtidos no segundo dia de prova, foram sensacionais. A equipe levou o nome dos dois municípios nas três categorias da competição.

Na classificação do segundo dia do 9º Transcatarina, Leandro Riffel e Henry Kirst conquistaram o 5º lugar da categoria Master, com 30 pontos no total. Já a categoria Graduados contou com Everton Gratti e Wesley Sari, com 31 pontos, obtendo o 2º lugar. E na categoria turismo, Lenoir Paza e Michael Masson subiram novamente ao pódio com 25 pontos, conquistando o 5º lugar.

“As provas de hoje foram desafiantes, técnicas e rápidas. Tivemos alguns erros, mas ainda assim trabalhamos bem e chegamos ao pódio levando o nome da nossa equipe e de nossos municípios. Estamos muito contentes por estarmos participando dessa grandiosa competição”, afirma Henry Kirst.

Da mesma forma, para Everton Gratti, que junto com Wesley Sari obteve o 2º lugar da categoria Graduados, mais do que vencer, o mais importante é desfrutar de cada prova junto com os amigos. “Com toda certeza ficamos muito contentes com o resultado, mas o Transcatarina também é um grande encontro de amigos. Desfrutar de cada prova, se empenhar ao máximo e aproveitar para rever grandes parceiros é o que mais importa”, enfatiza Everton.

O terceiro e último dia do Transcatarina 2017 já começou. Neste sábado (15), participantes de todas as categorias largam rumo aos desafios finais desta aventura de aproximadamente 700 quilômetros. O ponto de chegada será o município de Itajaí, no Centro de Eventos Governador Luiz Henrique da Silveira, mais conhecido como Marejada.

A equipe de Piratuba está participando com um total de 12 pilotos e navegadores. A categoria Master está representada por Leandro Riffel e Henry Kirst, a categoria Graduados tem como piloto e navegador Everton Gratt e Wesley Sari, na categoria Turismo competem Alan Gratt, Arlon Savaris, Elemar Kirst, Kassiano Kerber, Dirceu Potrich, Leonardo Gonzaga, Lenoir Paza e Michael Masson.

(Fonte: Carla Dildey/Transcatarina)