A primeira rodada da Série A do Campeonato Interiorano, Taça Rádio Aliança de Futebol de Campo de Concórdia, foi realizada na tarde de sábado, dia 15. No jogo transmitido pela emissora, em São Cristóvão, o time da casa perdeu por 2 a 1 para o Caravágio.

O jogo era de estreia, mas os dois times já se conhecem bem e por isso a partida foi equilibrada. O placar foi aberto aos 38 minutos do primeiro tempo com o gol de Marcelo Wille para o Caravágio.

Na segunda etapa o São Cristóvão reagiu e aos 15 minutos Fabinho empatou a partida. O jogo se encaminhava para o final com 1 a 1 no placar, mas nos acréscimos do árbitro, Neguinho balançou a rede em favor do Caravágio após o rebote da bola em cobrança de falta.