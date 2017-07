Fato inusitado aconteceu na cidade de São José do Ouro, norte gaúcho.

Ladrão devolve carteira com documentos e dinheiro

Ladrão devolve carteira com documentos e dinheiro que havia furtado dentro do Cartório eleitoral em São José do Ouro. Depois da grande repercussão de que sua carteira havia sido furtada na tarde desta sexta-feira (14), Rudinei Perosa de Souza teve seus pertences devolvidos.

A reportagem da rádio Poatã apurou que o ladrão deixou a carteira da vítima, dentro de um veículo, próximo a Gruta em São José do Ouro. O proprietário do veículo, ao chegar no carro, e observando a carteira, imediatamente devolveu para o seu dono.

Dentro dela estavam todos os documentos e também o dinheiro: o salário do mês de Rudinei, no valor de R$ 1.700, 00. Segundo Rudinei, provavelmente o autor do furto tenha se arrependido do fato e também, devido a grande repercussão da notícia, devolvido a carteira.

A vítima afirma que teve sua carteira furtada de dentro do Cartório Eleitoral, na fila do recadastramento biométrico. Ele suspeitava de três jovens que estavam logo atrás dele. Havia colocado a carteira no Bolso da jaqueta e quando foi guardar os documentos, não a encontrou mais.

Felizmente, o ladrão, devolveu tudo no final da tarde. “Talvez ele tenha ficado com medo, porque eu iria requisitar imagens de câmeras de segurança”, disse Rudinei.

“Eu sou uma pessoa honesta e trabalhadora, e também o rapaz que encontrou a carteira dentro do seu carro é honesto e trabalhador. Agradeço por ele ter me devolvido. Eu ja havia perdido as esperanças, mas graças a Deus recebi de volta”, afirmou Rudinei.

(Fonte: Rádio Poatã/São José do Ouro-RS).