Porém, palco da partida não terá a presença do torcedor. Jogo será com portões fechados.

O confronto entre o vice-lanterna com o vice-líder. Assim dá para definir o encontro entre Concórdia Atlético Clube e Guarani de Palhoça pela quarta rodada do turno da série B do Campeonato Catarinense. A partida será realizada no Estádio Municipal domingos Machado de Lima, no começo da noite deste sábado, a partir das 18h30.

O Concórdia é o penúltimo colocado, com dois pontos e vem de empate fora de casa contra o Camboriu. Já o Guarani, que venceu em casa o Jaraguá por 3 a 1, é o segundo colocado, com seis pontos.

A partida deste sábado, dia 15, será com portões fechados para o torcedor porque não houve tempo hábil para o envio da documentação do Estádio Domingos Machado de Lima para a Federação Catarinense de Futebol, visando atestar as condições do local para receber o torcedor. A última vistoria no estádio foi feita na tarde da sexta-feira, dia 14, pela Polícia Militar.

A partida também marca a estreia do técnico Mauro Ovelha, como treinador do Galo do Oeste. Ele iniciou os trabalhos nesta semana.

A arbitragem será de Cinésio Mendes Jr, auxiliado por Clair Dapper e Diogo Berndt.