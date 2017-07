Uma motocicleta com placas de Concórdia foi furtada na tarde da sexta-feira, dia 14. Conforme informações de familiares do proprietário, ela estava estacionada próximo da pista de Skate, em Concórdia. As informações vieram através da fanpage da Rádio Aliança, no Facebook. O furto está registrado no Sinesp Cidadão.

Conforme informações, o proprietário, quando foi buscá-la por volta das 17h30, percebeu que a mesma não estava mais no local.

Trata-se de uma motocicleta CG Titan, cor azul, placas MCH 6116, placas de Concórdia.