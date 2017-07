A Escola de Educação Básica Vidal Ramos Júnior realizou nesta sexta-feira, 14, lançamento da 2° edição da revista “ SEGUNDA +” e Mostra dos Trabalhos da escola do ano 2017. Este projeto da revista visa evidenciar, expor a sociedade em geral sua função social que é a produção de conhecimento articulado a vivências de valores. Esta edição foi organizado pelos professores do ensino médio inovador regular, com matérias escritas pelos alunos em sala de aula. O foco utilizado para a construção de conteúdo foi empreendedorismo e protagonismo juvenil.

Participaram do evento, representantes da Gerência de Educação da Agência de Desenvolvimento Regional - ADR, diretores professores do educandário, representantes da comunidade escolar, alunos, patrocinadores, convidados e imprensa. A diretora da escola Vidal Ramos Júnior Alzimara Varela Freitag, enfatizou a importância do projeto, além de abordar assuntos relacionados ao cotidiano, esta é uma forma de levar o aluno a pesquisar, ler e escrever com conhecimento, planejamento e socializando as atividades ao projeto.

Nesta 2°edição foram publicados 1000 exemplares que serão distribuídos entre: patrocinadores, escolas municipais e estaduais do município de Concórdia e comunidade escolar. O lançamento da revista ocorreu em conjunto com a Feira e Mostra dos Trabalhos.

A escola Vidal Ramos Júnior conta com 495 alunos sendo séries finais do ensino fundamental, ensino médio regular e ensino médio inovador.

(Fonte: Ascom/ADR Concórdia)