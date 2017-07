Na madrugada deste sábado, 15, a Polícia Militar foi acionada no Loteamento Bom Jesus para atender ocorrência de violência doméstica. Segundo as informações, estava sendo ameaçada pelo marido.

Quando a guarnição chegou ao local a vítima e o filho já estavam na residência de vizinhos. De acordo com a PM, o marido estava exaltado dizendo que sabia atirar e houve resistência na imobilização. Ele e um policial sofreram lesões.

No interior da residência foram localizadas uma espingarda calibre 12 de dois canos, uma espingarda calibre 32, uma carabina calibre 22, 17 munições de calibre 12 e quatro munições de calibre 22. Além de silenciador adaptado na espingarda calibre 22 e uma luneta de uso restrito. As armas estavam com registro vencido.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Concórdia, com as armas e munições apreendidas. Após prestar depoimento ele foi encaminhado ao Presídio Regional. Neste sábado, dia 15, às 14h, uma Audiência de Custódia será realizada para definir se ele fica preso ou responde em liberdade.