Inicia no próximo dia 17 o recesso escolar das escolas estaduais dos municípios que abrangem a Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia-ADR (Concórdia, Alto Bela Vista, Piratuba, Peritiba, Irani, Presidente Castello Branco , Ipira), sendo retomadas as atividades no dia 31 de julho. Este calendário foi estipulado pela Secretaria de Estado da Educação (SED), baseado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). Esta lei prevê o cumprimento mínimo de 200 dias letivos.

Na oportunidade os professores participarão de uma formação continuada entre 17 a 21 de julho, com foco nos Gestores Escolares, Equipe Pedagógica, Professores e Princípios da Proposta Curricular de Santa Catarina (PCSC). O projeto da ênfase na Teoria da Atividade, Avaliação e Educação Especial para melhoria do processo de ensino aprendizagem das escolas da Rede Estadual.

A Gerência de Educação da ADR compreende 20 unidades escolares e aproximadamente 6566 alunos do fundamental ao ensino médio.

(Fonte: Ascom/ADR Concórdia)