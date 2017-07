Um Ford/Ká com placas de Concórdia capotou na SC-283 na altura de linha São Valentim, próximo ao trevo de acesso a Nova Teutônia. O acidente aconteceu por volta das 20:45h desta sexta-feira, dia 14. Quatro jovens estavam no veículo e nenhum teve ferimentos graves.

Os Bombeiros e Samu atenderam a ocorrência e prestaram atendimento no local. A motorista do carro e um dos caroneiros foram encaminhados ao Hospital São Roque para avaliação médica. A Polícia Militar também esteve na SC para orientar o trânsito e a Polícia Rodoviária Estadual também foi ao local para apurar as causas do acidente.

Segundo as informações apuradas, os jovens iriam a um evento em Chapecó. A condutora teria perdido o controle do carro em uma curva e capotado no asfalto.