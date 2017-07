Um acidente aconteceu por volta das 18h desta sexta-feira, dia 14, em uma estrada de terra no acesso ao Loteamento Bem Viver, acima da Mover Chevrolet. Uma caminhonete D-20, placas de Concórdia, bateu em uma árvore.

Três homens estavam no veículo e um deles foi conduzido, pelos Bombeiros Voluntários, ao Pronto Socorro com um corte na testa, suspeita de fratura de clavícula e com dores em uma das pernas. Os outros dois tiveram escoriações e optaram por não ir até o Hospital.

De acordo com as informações apuradas no local, a caminhonete descia, sentido Rua Tancredo Neves e ficou sem freio. O motorista relatou que tentou “jogar” no barranco, mas ela não parou. Para não descer até a Tancredo e causar um acidente maior, ele tentou fazer uma curva à esquerda e acabou batendo na árvore.