PM aprova condições do estádio, mas laudo será enviado na segunda-feira

A Polícia Militar realizou na tarde desta sexta-feira, dia 14, a vistoria no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima. O corpo técnico que fez a visita veio da cidade de Chapecó. O objetivo foi de averiguar se a Fundação Municipal de Esportes de Concórdia, que administra o estádio, realizou os reparos sugeridos durante a primeira visita, ocorrida há algumas semanas.

Em entrevista à Rádio Aliança, o tenente Felipe Bresolin, adiantou que todas as medidas para garantir a segurança do torcedor foram tomadas e que o estádio poderia ser liberado para receber o público. Porém, como o laudo foi rascunhado, uma cópia definitiva será enviada para a Federação Catarinense de Futebol somente na segunda-feira, dia 17. Isso sugere que a partida entre Concórdia Atlético Clube e Guarani de Palhoça, que está marcada para o começo da noite deste sábado, dia 15, seja com os portões fechados para o público.

Conforme Bresolin, há ainda outros ajustes para serem feitos na praça esportiva, mas que poderão ser reparadas pelos próximos 60 dias, após a liberação.