A equipe Piratuba/Ipira Offroad está marcando presença em uma das maiores provas offroad do estado de Santa Catarina e também do país, o Transcatarina. Pilotos e navegadores com nome e história estão fazendo bonito durante o evento e já garantiram seu lugar no pódio, ainda no primeiro dia do evento.

Na classificação do primeiro dia do 9º Transcatarina, Lenoir Paza e Michael Masson levaram Piratuba e Ipira para o lugar mais alto do pódio da categoria Turismo, através dos 49 pontos obtidos. “As 3 etapas do primeiro dia estavam bem parecidas, com pegadinhas bem complicadas. Conseguimos andar muito bem, não cometemos erros, e o resultado não poderia ter sido melhor. Sabemos que o Transcatarina está só começando, e largar na frente é importantíssimo”, comentou o navegador Michael Masson.

O primeiro dia percorreu caminhos entre Fraiburgo e Canoinhas. Foram percorridos aproximadamente 230 quilômetros, entre plantações de pinus e maçã. Já nesta sexta-feira (14), o destino é Rio Negrinho. Serão aproximadamente 220 quilômetros, com 90 quilômetros cronometrados, nos quais os navegadores serão testados no limite de suas capacidades.

A equipe de Piratuba está participando com um total de 12 pilotos e navegadores. A categoria Super Master está representada por Leandro Riffel e Henry Kirst, a categoria Graduados tem como piloto e navegador Everton Gratt e Wesley Sari, na categoria Turismo competem Alan Gratt, Arlon Savaris, Elemar Kirst, Kassiano Kerber, Dirceu Potrich, Leonardo Gonzaga, Lenoir Paza e Michael Masson.

A largada do Transcatarina aconteceu em Fraiburgo e percorre uma jornada offroad de aproximadamente 700 quilômetros até o município de Itajaí.

(Fonte: Carla Dildey)