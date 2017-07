Fato foi registrado no bairro Liberdade. Suspeito já havia sido abordado há alguns dias com a mesma droga.

Homem preso com droga mais potente que o LSD

Um homem de 26 anos foi preso em Concórdia com a droga conhecida como 25-N BomE. O fato foi registrado na sexta-feira, dia 14, no bairro Liberdade. Junto com o suspeito havia 12 pontos desse entorpecente. Ele foi levado pela Polícia Militar para Central de Polícia.

Conforme informações, esse mesmo rapaz havia sido pego na semana passada, com 23 pontos dessa mesma droga. Ele também tinha sido levado para a Central de Polícia, mas foi liberado naquela ocasião. Na primeira vez, ele foi flagrado vendendo a droga na Praça Dogello Goss.

(Com informações do repórter André Krüger)