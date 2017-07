Residência arrombada e furtada no Loteamento Bom Jesus

Uma residência foi arrombada e furtada no Loteamento Bom Jesus, em Concórdia, na manhã desta sexta-feira, dia 14. Vários objetos foram levados do interior do imóvel. O proprietário da casa, o industrial André Herpich, procurou a reportagem da Rádio Aliança para relatar o ocorrido.

Conforme informações, foram levados um televisor 32 polegadas, um fogão de mesa cinco bocas, um botijão de gás, quatro pares de calçados masculinos, uma mochila escolar e um cobertor.

Herpich relata que a sua filha, de 12 anos, estava em casa e saiu poucos minutos antes da invasão. "Ela foi na casa da vizinha antes das 10h30. Quando cheguei em casa às 11h30, vi tudo revirado", conta.

Ele afirma que vizinhos avistaram duas pessoas estranhas, com objetos na mão. Ele chamou a polícia e, enquanto aguardava a guarnição chegar, foi juntamente com um vizinho achar os bandidos, que ainda estariam na redondeza. A PM chegou no local, eles fizeram buscas na mata e em uma roça de milho, mas ninguém foi localizado.