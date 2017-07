Na noite da última quinta-feira, 13, a Chapecoense entrou em campo na Arena Pernambuco, em Recife, para partida contra o Sport, válida pela décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro jogo sob o comando de Vinícius Eutrópio, a equipe alviverde fez um bom primeiro tempo, marcando firme e contendo a pressão do adversário, mas na etapa complementar acabou sofrendo três gols, e, em partida de muitos cartões amarelos, completou seis jogos sem vencer.

Jogando em casa e diante da sua torcida, o Sport iniciou a partida indo pra cima do Verdão que, por sua vez, entrou em campo com a marcação bem postada e com a intenção de aproveitar os contra-ataques. A estratégia foi eficaz e, com os espaços reduzidos, o adversário criou pouco e teve apenas duas finalizações, enquanto a Chape chegou ao ataque sete vezes na primeira etapa.

O Sport voltou com mudanças para a parte complementar da partida, com o meia Diego Souza ingressando no jogo e mudando o aspecto do jogo. Logo aos 17, a equipe pernambucana abriu o placar com André, obrigando a Chape a subir mais ao ataque para buscar o gol de empate. No entanto, com a formação mais ofensiva da Chapecoense, o Sport encontrou espaços para marcar mais dois, com Diego Souza e novamente com André, confirmando a vitória.

Ao final da partida, o técnico Vinícius Eutrópio falou sobre os pontos que irá trabalhar e corrigir na equipe alviverde. “O que a gente tem que trabalhar e eu vou sempre bater nisso - até modificar peças - é a nossa posse de bola e o nosso último terço, que tem que melhorar pra que a gente possa construir. Porque defender, estamos defendendo bem. Vontade nunca falta, porém a gente precisa caprichar um pouco mais e ter a valorização do último terço”, afirmou.

A próxima partida do Verdão é na Arena Condá, no próximo domingo, contra o São Paulo. Para o jogo contra a equipe paulista, a Chape terá os desfalques de Arthur Caíke e Wellington Paulista, que cumprem suspensão automática por ter recebido o terceiro cartão amarelo no confronto contra o Sport, e de Reinaldo e Victor Ramos que cumprem suspensão aplicada pelo STJD pelos acontecimentos na partida contra o Cruzeiro, na Copa do Brasil.

(Fonte: Alessandra Seidel) | Fotos: Sirli Freitas