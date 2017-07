O Colorado segue sua caminhada longe de casa neste Campeonato Brasileiro da Série B. Depois de uma bela vitória diante do Ceará, no Castelão, em Fortaleza, a delegação segue em solo cearense, mas agora se preparando para o duelo em Alagoas. O Inter enfrenta o CRB, neste sábado (15), às 16h30, pela 14ª rodada da competição, no estádio Rei Pelé. A equipe tem a melhor campanha da competição fora de casa e se prepara para mais um jogo difícil neste fim de semana.

Desde a última segunda-feira (10), o time comandado pelo técnico Guto Ferreira treina no CT Alcides Santos, casa do Fortaleza. Na manhã desta quinta-feira (13), os jogadores que atuaram na vitória contra o Ceará fizeram um treinamento focado na parte física, com trabalhos na academia e depois no gramado. Enquanto isso, os outros atletas que compõe a delegação em Fortaleza realizaram atividades técnicas no campo. O Inter não tem desfalques para o confronto deste sábado, assim o técnico colorado poderá repetir pela terceira vez consecutiva a escalação.

Após o treinamento, as crianças do projeto Genoma Colorado tiveram a oportunidade de conhecer de perto os jogadores e tirarem fotos com seus ídolos. Mais de 50 garotos acompanharam de perto as atividades da equipe nesta manhã. O grupo do Inter viaja na noite desta quinta para Alagoas, onde treinará na tarde desta sexta-feira, encerrando a preparação para o duelo contra o CRB. No momento, o Colorado ocupa a 5ª posição na tabela de classificação, com 21 pontos somados.

(Fonte: Internacional)