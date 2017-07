Time gaúcho fez 1 a 0 no RJ e foi aos 25 pontos. Dez a menos que o Corinthians.

O Grêmio entrou em campo na noite desta quinta-feira para encarar o Flamengo, na Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro. Venceu a partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, pelo placar de 1 a 0.

Esperava-se um jogo disputado, difícil e equilibrado - e foi isso o que aconteceu. Os rubro-negros levaram perigo nos minutos iniciais, mas o Tricolor conseguiu segurar, controlou o seu meio de campo e, quando teve a posse de bola, chegou ao ataque. Mesmo com poucas finalizações, aos 25 minutos da primeira etapa abriu o marcador. A jogada iniciou com Luan, que passou por Márcio Araújo e Cuéllar, e acionou Barrios. A bola rebateu na zaga e voltou para o camisa 7, que chutou rasteiro, mandando para o fundo das redes.

Já no segundo tempo, o Flamengo começou pressionando, mas os gremistas seguraram o placar. Se fecharam e apostaram em jogadas de contra-ataque. Renato tirou Lucas Barrios, Arthur e Luan, para colocar Everton, Jailson e Rafael Thyere, respectivamente.

Com a vitória, o Grêmio volta para a vice-liderança, com 25 pontos, atrás apenas do Corinthians.

Escalação: Leo, Edilson, Geromel, Kannemann, Bruno Cortez, Michel, Arthur, Ramiro, Luan, Fernandinho e Lucas Barrios.

Banco: Bruno Grassi, Bruno Rodrigo, Rafael Thyere, Leonardo Gomes, Marcelo Oliveira, Jailson, Kaio, Lincoln, Dionathã e Everton.

O trio de arbitragem foi comandado por Marcelo Aparecido R de Souza, auxiliado por Anderson José de Moraes Coelho e Bruno Salgado Rizo.

(Fonte: Grêmio)