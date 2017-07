As 250 vagas disponíveis para as equipes que vão participar do Festival Gastronômico da Fenal 2017, já estão preenchidas. As incrições estão encerradas e a última vaga foi reservada nesta sexta-feira, dia 14. A previsão dos organizadores é de que cerca de sete toneladas de carne suína sejam consumidas durante a festa que acontece no dia 30 de julho, no Parque de Exposições Attílio Francisco Xavier Fontana.

As categorias em disputa são Leitão em Pedaços Assado no Espeto (A) , Leitão à Concórdia Assado na Churrasqueira (B) e Leitão Inteiro Assado no Forno (C). "Neste ano todas as vagas foram preenchidas, inclusive antes do prazo de encerramento das incrições", conta o secretário de Agricultura Mauroi Martini.

Algumas equipes iniciam a preparação da carne ainda na madrugada. No decorrer da manhã elas preparam os pratos e apresentam aos degustadores que fazem a avaliação. A divulgação do resultado e a entrega de premiação acontecem a partir das 14h.

A Fenal contará com atrações musicais, entretenimento para crianças e distribuição de carne suína com veículo circulando dentro do Parque de Exposições.