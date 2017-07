A criançada poderá se divertir neste sábado, 15 de julho, com a programação do aniversário de 83 anos de Concórdia. A partir das 13h30, acontece a Gincana Estudantil, Revivendo o Ontem. O evento será realizado na Rua Coberta e as equipes serão formadas por alunos, pais e professores das turmas de 2º e 3º ano das escolas municipais.

A responsável pela organização das brincadeiras, Jussara Gava, diz que as atividades estarão organizadas em circuito e os grupos terão que participar de todas as tarefas. "Vamos resgatar brincadeiras do tempo dos nossos pais, que não perdem o sentido com o passar do tempo”, destaca. As escolas também terão que apresentar o resultado de trabalhos que foram realizados pelos alunos no decorrer da semana.

O objetivo principal da Gincana Estudantil é promover a integração entre a comunidade escolar. “Além disso, a população também pode acompanhar o evento”, afirma Jussara.

Estão confirmadas 16 equipes, com 22 integrantes cada. As três escolas melhores colocadas serão premiadas com troféus e medalhas. A grande campeã ganhará um dia de parque na escola em outubro, no mês da criança, com brinquedos infláveis, cama elástica, piscina de bolinhas, touro mecânico e outros. Durante a gincana haverá o sorteio de dois notebooks entre as equipes inscritas.