A Casan deve concluir na próxima semana o trabalho de interligação das adutoras do atual sistema de abastecimento de água de Concórdia ao novo conjunto de captação, que já está pronto. O serviço, que foi iniciado na quinta-feira, dia 13, foi paralisado para ajustes técnicos.

As melhorias no sistema de captação, que compreende também a nova estação de recalque de água bruta, no rio Jacutinga, foram investimentos feitos pela companhia visando melhorar a capacidade de captação e tratamento de água no município.

A expectativa é que os trabalhos sejam retomados a partir da quarta-feira, dia 19.