A Polícia Civil de Chapecó informou na manhã desta sexta-feira, dia 14, que concluiu o inquérito sobre o assassinato de Fabiana Diavan Favero, de 37 anos. A vítima foi encontrada morta no dia 5 deste mês, dentro do armário em um apartamento no Centro de Chapecó.



Esposo de Fabiana, o empresário Pedro Fávero, de 39 anos, teria praticado o homicídio e escondido o corpo no dia anterior, segundo a Polícia Civil. O acusado se apresentou na última semana na Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso, em Chapecó, mas ficou calado durante o depoimento.



Responsável pelo caso, o delegado Rodrigo Moura indiciou o homem por homicídio, com agravantes de motivo fútil, meio cruel, recursos que dificultaram a defesa da vítima, feminicídio, ocultação de cadáver, fraude processual majorada e furto qualificado. Ele ainda vai responder por posse irregular de munição de uso restrito e porte irregular de arma de fogo de uso permitido.



A polícia estima que a empresária foi morta por volta das 18 horas do dia 4, por golpes de faca de cozinha no tórax e pescoço. O corpo só foi encontrado por familiares próximo do meio-dia do dia seguinte, num armário onde o suspeito guardava armas.



As câmeras de vigilância do prédio onde o casal morava mostram que Pedro Fávero saiu do apartamento por volta das 19 horas. Ele foi até o estacionamento de carros que o casal tinha próximo ao aeroporto de Chapecó, pegou um carro de um cliente e fugiu em direção ao Paraguai. Durante o trajeto, teve um acidente no Paraná, mas conseguiu fugir até o país vizinho.



A Polícia Civil conseguiu o contato dele e, depois de uma negociação de 30 horas, o convenceu a se apresentar. Ele pegou um ônibus em Foz do Iguaçu e foi monitorado até chegar em Chapecó, onde permanece preso à disposição da Justiça.

(Fonte: Oeste Mais)