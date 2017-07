Na próxima semana iniciam as férias escolares para os alunos da rede estadual de ensino. Cerca de 6,5 mil estudantes de Concórdia estarão em recesso no período de 17 a 28 de julho. As atividades do segundo semestre serão retomadas na segunda-feira, dia 31 de julho.

Na rede municipal de ensino as férias vão demorar um pouco mais para começar. Os mais de 7 mil estudantes terão folga de 24 a 28 de julho, com retorno no dia 31. Os servidores dos cargos administrativos e agentes de limpeza não terão folga nesse período.

Nos dias 18 e 19 de julho não haverá aula na rede municipal, porque os professores estarão participando do Congresso de Educação, promovido pela UnC Concórdia.

Nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIS) não há recesso. No entanto, nos dias 18 e 19 não haverá atendimento nos Centros Municipais de Educação Infantil, porque os professores e auxiliares também vão participar do Congresso de Educação. Nestes dias as crianças não deverão ser levadas aos CMEIS.

Escolas particulares e universidades

A maioria das escolas particulares vai iniciar o período de férias na próxima semana. Os alunos do Colégio CEM, CNEC e Pitágoras estarão em recesso de 17 a 28 de julho, iniciando o segundo semestre em 31 de julho. Quem frequenta o Senai e o Instituto Federal Catarinense, já está em férias desde 10 de julho, e voltará às aulas no dia 24.

Na educação superior o calendário do segundo semestre vai iniciar na próxima semana. Os acadêmicos da FACC voltam às aulas na segunda-feira, dia 17. No CEMAP/UNOPAR o recesso iniciou dia 1º de julho e segue até o sábado, 29. Na UnC as férias serão no período de 17 a 30 julho, mas alguns cursos possuem calendário diferenciado.