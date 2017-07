A Prefeitura arrecadou, até nesta quinta-feira, R$ 200 mil, com o pagamento do imposto

Mais de 90% dos carnês do IPTU já foram retirados em Itá

Proprietários de imóveis em Itá que pretendem fazer o pagamento do IPTU em cota única e aproveitar o desconto de 15%, têm até sábado, dia 15, para pagar. Depois desta data, não há mais o benefício. De acordo com dados da Prefeitura, até quinta-feira, dia 13, R$ 200 mil já haviam sido arrecadados.

No total, são 2.539 carnês no município e 90% já foram retirados. Destes, 87% optaram por pagar em cota única e 13% parcelaram. A previsão de arrecadação total com o IPTU, é de quase R$ 815 mil.

Quem preferir parcelar, pode pagar em até cinco vezes. Os carnês podem ser retirados no Setor de Tributação da Prefeitura ou pela internet através do site www.ita.sc.gov.br, nos links “Serviço ao Cidadão” e “Emissão de Carnês”.