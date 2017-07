O confronto entre Concórdia Atlético Clube e Guarani de Palhoça, pela Divisão Especial do Campeonato Catarinense será no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima. A informação é da direção do Galo do Oeste. Porém, o confronto será com os portões fechados para o torcedor.

O motivo é a não realização em tempo hábil da vistoria da Polícia Militar para a emissão de laudo para a Federação Catarinense de Futebol, para atestar o local como uma das sedes de jogos da série B.

Conforme informações apuradas pelo Departamento de Jornalismo da Rádio Aliança, essa documentação deveria ser entregue até esta quinta-feira, dia 13, quando aconteceu o sorteio da arbitragem para os jogos do fim de semana pela competição. Porém, a vistoria da PM será na tarde desta sexta-feira, dia 14. Há uma chance remota de haver liberação para o público, mas vai depender do envio dos documentos para a FCF.

O duelo com o Guarni de Palhoça, pela quarta rodada da competição inicia às 18h30.

A tendência é de que o Estádio Municipal Domingos Machado de Lima já esteja regularizado para receber o torcedor para o jogo contra o Hercílio Luz, marcado para o próximo dia 23.