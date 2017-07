Na tarde desta quinta-feira (13), um acidente deixou uma vítima fatal na ERS 420, KM 10, no trevo de acesso ao Distrito de Jaguaretê, em Erechim. Trata-se do passo-fundense Everthon Dias Andrade, 28 anos.



Everthon colidiu frontalmente com sua motocicleta em um veículo Renault/Logan, com placas de Erechim. O automóvel estava sendo conduzido por uma mulher, que não sofreu ferimentos.



Everthon foi removido por socorristas do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na Fundação Hospitalar Santa Terezinha em Erechim.



(Fotos e informações: AUOnline)