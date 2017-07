Um acidente de trânsito foi registrado por volta das 15h desta quinta-feira em Seara. Um veículo Gol placas MDD-7469, de Xanxerê, saiu da pista e se chocou contra uma árvore na SC-155, em Santa Lúcia, próximo à MSM Alimentos.

O condutor Laurindo Leria, 54 anos, teve ferimentos leves. Com o impacto, o veículo ficou praticamente destruído. O Gol fazia o sentido Xavantina-Seara.

O condutor foi conduzido ao Hospital São Roque de Seara pelo Corpo de Bombeiros. Ele estava sozinho no veículo. A Polícia Militar Rodoviária Estadual vai apurar as causas do acidente.

(Fonte: Rádio Belos Montes/via André Krüger)