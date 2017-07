Início será no dia dois de setembro com a disputa da canastra, no Imigrantes.

A União Municipal das Associações de Moradores de Concórdia, Umamc, definiu a data de abertura da Edição de 2017 das Olimpíadas Interbairros. O evento será no dia dois de setembro, com a disputa da canastra, no Centro Comunitário do bairro Imigrantes.

No dia nove, haverá a disputa do xadrez, no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima e, no dia 23, acontece o torneio de dominó, no bairro Catarina Fontana.