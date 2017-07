A equipe do Jaraguá Futebol Clube está suspensa da série B do Campeonato Catarinense. A decisão consta em decisão do Tribunal de Justiça Desportiva por causa de débitos "vencidos ou vincendos". A equipe jaraguaense também não apresentou o Laudo de Segurança, confeccionado pela Policia Militar e não indicou outra praça para a realização do confronto contra o Fluminense, de Joinville. Esse jogo seria realizado no fim de semana e o comunicado foi emitido na quarta-feira, dia 12.

Com isso, o Fluminense já é considerado vencedor por W.O e o placar é 3 a 0. Com isso, há o risco da equipe ser excluída da competição. O Jaraguá é o lanterna, com nenhum ponto conquistado.