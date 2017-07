Trator de esteira está parado no Distrito de Presidente Kennedy. Máquina teve o motor retirado para conserto.

A Secretaria Municipal da Agricultura esclarece que está tomando todas as providências para consertar o trator de esteira, que está parado há aproximadamente um mês, no Distrito de Presidente Kennedy. A informação é do secretário Municipal da Agricultura, Mauro Martini.

O assunto foi tema de debate na Sessão da Câmara de Vereadores de Concórdia, na manhã da quinta-feira, dia 13. Em entrevista ao Jornal Aliança, Martini fez questão de dizer que as providências para colocar a máquina em funcionamento foram iniciadas tão logo constatou-se esse problema. "Até então, tinha sido feita uma boa lavagem nessa máquina e ela apresentava problemas em algumas peças, que já foram trocadas ao valor de R$ 33 mil", diz.

Completa que esse mesmo trator de esteira voltou a apresentar outros problemas tão logo voltou ao trabalho. O motor foi retirado, vai ser aberto e um orçamento de conserto está sendo feito para licitar. O custo para esse procedimento é de R$ 20 mil. "É uma máquina de 20 toneladas! Não dá para tirar do local onde ela está e levá-la para o conserto", completa.

Por outro lado, Martini afirma que "se tivessemos peças no almoxarifado, nós teríamos consertado. Mas lá também está zerado", critica

Martini ressalta que, mesmo com essa máquina parada, o atendimento para os agricultores está sendo feito através do serviço de horas-máquina que foram licitadas pela Prefeitura.

Por fim, o secretário da Agricultura diz que o Edital e o Pregão para esse conserto já foram publicados e agora aguarda a tramitação para esse serviço.