O Sesc Concórdia realiza neste sábado, dia 15, atividades do projeto “Cidadão do Bem”. A ação acontece no salão paroquial do Bairro Vista Alegre a partir das 14h. Serão oferecidos gratuitamente serviços básicos para toda a população,

Os participantes vão contar com orientações dos Bombeiros sobre primeiros socorros e prevenção de acidentes e orientações de trânsito com uma equipe da Fabet. Também serão oferecidos cortes de cabelo, oficinas de enfeites para chimarrão, contação de histórias e brinquedos serão instalados para as crianças.



O objetivo do Sesc é proporcionar a inclusão social e o fortalecimento da cidadania. “Este é o terceiro ano que realizamos o “Cidadão do Bem” em Concórdia. O evento será aberto para toda a população, independente da idade e não há custos. Atividades interessantes serão realizadas das 14h às 17h e todos que quiserem podem comparecer”, convida a coordenadora do evento, Daiane Alves Borges.