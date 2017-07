Um Fusca foi alvo de um incêndio criminoso por volta das 2h30 da madrugada desta quinta-feira, dia 13, no Bairro Cohab V em Ponte Serrada. O veículo, com placas do município, estava na Rua Onório Leão Aguero quando acabou sendo tomado pelas chamas.



Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi ao local para combater o fogo, que danificou consideravelmente o automóvel. A Polícia Militar também foi acionada para realizar os levantamentos da ocorrência e apurar as causas do incêndio. Nenhum suspeito foi identificado.

(Fonte: Oeste Mais)