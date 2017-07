Um vídeo gravado pelos vereadores André Rizelo (PT) e Edno Gonçalves (PDT) publicado nas redes sociais, esquentou o debate no Legislativo na sessão da manhã desta quinta-feira, 13 de julho. Os dois vereadores reclamaram de um trator de esteira da prefeitura que, segundo eles, está parado na comunidade Presidente Kennedy há mais de 30 dias, por problemas mecânicos.

André Rizelo pediu agilidade no conserto. “A Agricultura precisa dos trabalhos desse equipamento. A gente sabe que não é algo tão simples de ser feito, mas nossa função de vereador é ir verificar as situações e fazer as cobranças quando necessárias”, disse

O líder do governo Fabiano Caitano (PSDB) foi incisivo nas críticas a André Rizelo e Edno Gonçalves. Caitano lamentou o fato de no vídeo, que está publicado no Facebook dos dois vereadores, eles terem afirmado que nenhum encaminhamento foi feito. “Ficamos chateados com a falta de compromisso com a verdade. Aonde foi obtida a informação que nada foi feito até agora?”, questionou. Caitano afirmou que a Secretaria de Agricultura já encaminhou o pedido de conserto. “Administrativamente já está sendo providenciado”, completa.

O vereador Andreson Guzzatto (PR) engrossou as críticas feitas pelo líder do governo. “Eu não sei onde vocês buscaram essa informação, talvez ligaram na prefeitura errada e não na de Concórdia”, criticou. Guzzatto relatou que o pedido para se fazer o conserto foi feito no dia 16 de junho. “Além dos R$ 60 mil que já foram gastos, vão ter que ser licitadas todas as pessoas, o que deve passar de R$ 20 mil”.

Closmar Zagonel (PMDB) questionou o fato de a licitação ainda não ter sido aberta. “Eu entendo que nesses casos tem que ser um trabalho rápido. Não justifica questionar o trabalho dos vereadores, se a licitação não está em andamento e não se sabe quando vai ser publicada e quando virão essas peças”, destacou. Anderson Guzzatto explicou que está em processo de encaminhamentos burocráticos e em breve será publicada a licitação.

André Rizelo voltou à tribuna para se defender das críticas. “O equipamento está lá, e seria interessante que vocês se dirigirem ao local para ver a situação dessas peças. Será que aquele setor também vai precisar de um ano para planejar?”, rebateu Rizelo.

Edno Gonçalves também se pronunciou sobre o assunto. Ele reclamou que os vereadores de oposição estão com dificuldade de obter informações junto ao governo municipal. “Eu liguei várias vezes, por meio da assessoria, e não consegui a informação”, reclamou.