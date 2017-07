Na manhã desta quianta-feira, dia 13, o 20º Batalhão da Polícia Militar de Concórdia, que atende 13 municípios, divulgou que no primeiro semestre deste ano, houve um aumento de ocorrências em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com os números, são 840 ocorrências a mais.

Dentre os fatos que chamam a atenção em Concórdia, estão os furtos. Diariamente moradores relatam na Delegacia, que foram alvo de ladrões. Nesta quinta-feira, por exemplo, até o meio dia, foram pelo menos três registros.Duas residências e um centro esportivo do interior foram furtados.

Em uma casa no Bairro Jacoob Biezus, ladrões furtaram na noite de quarta-feira, R$ 600, um notebook, um celular e dois pendrives. Outro furto registrado na noite de quarta, ocorreu em uma casa no Bairro Frei Lency, de onde um sofá foi levado.O terceiro caso que foi registrado na Delegacia nesta quinta-feira, é da comunidade de Linha São José. Ladrões invadiram a cancha de bochas da comunidade e furtaram dois botijões de gás.