Nesta quarta-feira, o goleiro Rangel da Rosa, natural de Seara, foi convocado para defender a seleção brasileira no Mundial Júnior de handebol, que será disputado na Argélia entre os dias 18 e 30 deste mês. Junto com outros 15 atletas, Rangel terá uma fase de preparação de hoje (13) até domingo, na cidade de Taubaté-SP.

“A gente se preparou muito pouco para o Mundial. Então, nossa expectativa é fazer os melhores jogos possíveis, melhorando dentro da competição e pegando ritmo para passar para as oitavas. Se possível, classificando bem na primeira fase para pegar um agrupamento mais fácil”, declarou o atleta do Odorhei Secuiesc-ROM.

O Brasil está no grupo C do Mundial, ao lado de Espanha, Tunísia, Macedônia, Burkina Faso e Rússia. A estreia será no dia 18, diante da Espanha.

(Fonte: André Lacerda/Projeto Atleta)