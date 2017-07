O Grêmio confirma, de forma oficial, a contratação do goleiro Paulo Victor, 30 anos, que se destacou defendendo o Flamengo. O atleta, que chegou a Porto Alegre na noite de segunda-feira, realizou exames médicos no CT Luiz Carvalho e assinou contrato até o final de 2019.

Paulo Victor Mileo Vidotti, natural de Assis/SP, chegou ao Flamengo com 17 anos, onde se destacou pelos juniores conquistando o tricampeonato carioca da categoria em 2005-06-07. Em 2008, foi emprestado ao América-RJ para disputa do campeonato regional. No ano seguinte, retornou ao rubro-negro para sagrar-se Campeão Brasileiro, seu primeiro título como profissional. Em 2013, conquistou também a Copa do Brasil pelo clube carioca. No início deste ano, Paulo Victor foi emprestado ao Gaziantepspor, da Turquia. Pelo clube turco, foram 14 jogos disputados.

O goleiro será apresentado oficialmente à imprensa após o treinamento desta sexta-feira, marcado para às 15h30, no CT Luiz Carvalho.

(Fonte: Grêmio)