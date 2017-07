Jogo será na tarde do sábado, dia 15, às 15h.

A Rádio Aliança transmite a partida entre São Cristóvão e Caravággio, pela série A do Interiorano. O duelo será realizado no campo de São Cristóvão, na tarde do sábado, dia 15, a partir das 15h. A Jornada Esportiva da Aliança inicia às 14h45. Narração de Jocimar Soares e reportagens de Cristiano Mortari.