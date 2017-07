As obras estão sendo realizadas na área central do município

A Prefeitura de Seara, através da Secretaria de Urbanismo, faz pinturas de faixas de pedestre, lombadas e linhas de retenção. A primeira etapa iniciou nas áreas com maior desgaste,que foram recapeadas e também onde o fluxo de veículos é mais intenso.

A operação faz parte do projeto de revitalização do trânsito que visa melhorar a qualidade do sistema de tráfego, além de adequar e dar mais segurança ao trânsito no município. A segunda etapa já está em processo licitatório, para beneficiar mais ruas.