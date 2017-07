Incêndio atinge vegetação no Bairro Itaíba em Concórdia.

Um incêndio em plantação de eucaliptos foi registrado no início da tarde desta quinta-feira, dia 13, no Loteamento Redin no Bairro Itaíba.

Os Bombeiros Voluntários de Concórdia foram acionados para combater o incêndio de grandes proporções. De acordo com a guarnição que atuou no local cerca de 10 mil metros de área foram atingidas pelas chamas.

Como o local é de difícil acesso, não foi possível fazer o controle com mangueiras. Os bombeiros utilizaram batedores e bolsas de águas.

Populares auxiliaram levando baldes de água.

De acordo com informações apuradas no local, não está descartada a possibilidade de ter sido incêndio criminoso. Populares relataram que Adolescente fumam e descartam bitucas no local.