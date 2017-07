Na estimativa do IBGE aponta colheita recorde em 2017

Safra recorde faz preço do milho e da soja cair

A última projeção para a colheita de grãos em 2017 aponta que o Brasil terá a maior safra da história. A estimativa do IBGE divulgada nesta semana projeta que a produção total de cereais, leguminosas e oleaginosas deverá atingir 240 milhões de toneladas. A grande oferta de grãos fez com que os preços pagos aos produtores caíssem.

O gerente de cereais da Copérdia, Flavio Zenaro, avalia que o milho e a soja são grandes responsáveis pela safra recorde. Ele compara que neste ano se projeta uma colheita de 114 milhões de toneladas de soja, e no ano passado foram 94 milhões. Para o milho a estimativa é de 97 milhões de toneladas agora, sendo que em 2016 foram 61 milhões.

A velha regra de quanto maior a oferta, menor o preço, fez com que os valores da saca de milho, por exemplo, tivesse queda de 50%. Flávio Zenaro lembra que no ano passado o produtor recebeu até R$ 40,00 a saca e agora o preço está em torno de R$ 22,00. Pela saca de soja, o produtor está recebendo R$ 64,00 e no ano passado recebia R$ 78,00. “Os agricultores não estão sem rentabilidade, mas não é aquela expectativa toda de retorno que se imaginava”, afirma o gerente.

As condições climáticas, o aumento da área plantada e os investimentos dos produtores em tecnologia são os principais responsáveis pelos recordes de colheita.