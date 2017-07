Fato ocorreu no começo da manhã desta quinta-feira, dia 13.

Mais de 7,4 mil metros quadrados de reflorestamento de pinus foi destruída por um incêndio no começo da manhã desta quinta-feira, dia 13, em Irani. O fato foi registrado no bairro Santo Marcon e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários desse município.

Conforme informações, o trabalhos de rescaldo levou duas horas. Uma equipe de brigadistas de uma empresa também auxiliou no combate às chamas. As causas do sinistro ainda são desconhecidas.