Conforme os números apontados pelos registros, houve um aumento nos atendimentos realizados pelo 20º Batalhão de Polícia Militar de Fronteira (20º BPM/Fron) no primeiro semestre de 2017. Foi verificado um aumento de 840 ocorrências atendidas pela Polícia Militar, em comparação com o mesmo período de 2016, nos 13 municípios de sua abrangência, que são: Alto Bela Vista, Arabutã, Arvoredo, Concórdia, Lindóia do Sul, Ipumirim, Irani, Itá, Paial, Peritiba, Presidente Castelo Branco, Seara, Xavantina. Nestes números estão incluídas as ocorrências em que a PM é chamada e também as abordagens de pessoas em atitude suspeita.

As principais ocorrências em números são os acidentes de trânsito, 810 em 2017 contra 871 em 2016 e em seguida são as abordagens que passaram de 627 no primeiro semestre de 2016, para 772 no mesmo período em 2017.

(Fonte: Polícia Militar de Concórdia)