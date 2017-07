Bombeiros do 11ª Batalhão de Herval d'Oeste foram acionados por volta das 19h00 para atender a ocorrência, onde trabalharam durante cinco horas incessantemente em combate com o fogo 9 homens equipados com bolsas costal anti-incêndio e batedores, mais três viaturas sendo que somente uma estaria tendo acesso até as proximidades do incêndio. Ainda para chegar até o local os bombeiros enfrentaram um difícil acesso com uma caminhada de aproximadamente 20 minutos. Não obtendo exito foram acionados equipes da cidade de Piratuba e Catanduvas com mais 7 homens e duas viaturas para auxiliar no combate as chamas que continuam a consumir a área florestal.

Por volta das 23h50min o Tenente França do 11ª Batalhão da cidade de Herval d'Oeste nos deus maiores informações que o incêndio ainda é de grandes proporções e sem previsão de controle. Maiores informações você confere no decorrer desta quinta-feira, com uma entrevista exclusiva do Tenente.

Neste momento a fumaça cobre grande parte da cidade de Erval Velho.

Bombeiros de toda a região, inclusive de Piratuba, foram acionados para atender a ocorrência.

(Fonte: Rádio Erval FM/Via André Krüger)