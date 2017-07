A Paróquia São Cristóvão já está se preparando para a festa do padroeiro que acontece no domingo, dia 23 de julho. Neste sábado vai iniciar a venda de mondongo. O membro do conselho e responsável pela cozinha, Eloir da Silva, o Pinóchio, comenta que serão preparados cerca de 350 quilos. O atendimento será no salão paroquial de São Cristóvão, que no próximo sábado estará aberto a partir das 8h30.

Na quarta-feira, dia 19 de julho, vai começar a venda de outros produtos, como pães, bolachas de vários tipos, bolos, galinha recheada e carnes assadas. Em torno de 20 pessoas trabalham voluntariamente todos os dias na produção desses alimentos. “É gratificante ver a alegria das pessoas ao trabalhar em prol da comunidade”, destaca Pinóchio.

A venda de alimentos se intensifica a partir da quarta-feira, dia 19, e segue até o fim de semana. O atendimento no salão paroquial de São Cristóvão vai iniciar sempre por volta das 8h30 e segue até o fim da tarde, sem fechar ao meio-dia.

Sobre a Festa

A tradicional do padroeiro São Cristóvão, alusiva ao Dia do Colono e do Motorista, será realizada no domingo, dia 23 de julho. Além da celebração da missa na igreja matriz, às 9h45, será realizada a tradicional carreata de veículos, com saída da Associação dos Motoristas às 7h30.