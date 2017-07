Duas motos bateram na Rua Dr. Maruri por volta das 15h desta quarta-feira, dia 12. Um dos motociclistas ficou ferido e precisou ser conduzido ao Pronto Socorro do Hospital São Francisco.

Os Bombeiros Voluntários atenderam a ocorrência. A Polícia Militar também esteve no local para orientar o trânsito e levantar informações sobre as cauas do acidente.

De acordo com os fatos apurados, um dos motociclistas seguia sentido Rua Tancredo Neves, quando o outro saiu do estacionamento ingressando na via.