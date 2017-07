A Casan fará nesta quinta-feira, dia 13, a interligação das adutoras do sistema de abastecimento de água em Concórdia ao novo conjunto de captação, que compreende também a nova estação de recalque de água bruta, no rio Jacutinga. Esse empreendimento faz parte do processo de melhorias no sistema, que a estatal iniciou nos últimos meses.

Em nota, a Casan afirma que para a realização desse trabalho será necessário interromper o fornecimento de água em todo o município. A previsão é que o abastecimento comece a se restabelecer ainda na tarde desta quinta-feira. A normalização será feita gradualmente até o domingo, dia 16.

A companhia também reforça para a necessidade de haver economia no consumo de água durante esse período. Lembra que com o funcionamento da nova estação de recalque, será possível operar plenamente a estação de tratamento de água de Linha São Paulo, que foi instalada recentemente e que deve ajudar na normalização de todo o sistema de abastecimento de água da cidade.